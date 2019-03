Nach Untergang von Containerschiff Ölteppich in der Biskaya

Das Containerschiff war in Brand geraten Foto: APA (AFP/MARINE NATIONALE)

Der Ölteppich sei etwa zehn Kilometer lang und etwas einen Kilometer breit, berichtete die Präfektur. Der aus Hamburg kommende und unter italienischer Flagge fahrende Frachter war in Brand geraten und am Dienstag rund 330 Kilometer von der französischen Küste entfernt in der Biskaya gesunken.

apa/dpa