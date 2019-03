Neuartige Champagner-Flaschen zeigen richtige Trinktemperatur an

Die mit einer Folie überzogene Flasche des Infinite-Eight-Champagners aus Ville-Dommange bei Reims ist zunächst ganz weiß. Wenn sie die richtige Trinktemperatur erreicht hat, erscheint ein Muster aus pinken Noten und Schmetterlingen.

Der Champagner soll noch im März zuerst in Japan auf den Markt kommen, im April dann auch in Frankreich. „Das ist eine Premiere“, sagte der Chef des Familienbetriebs, Nicolas le Tixerand. Kein anderer Winzer in der Champagne biete eine solche Flasche an.

Mit der Marketing-Idee könnten Kunden „spielerisch“ lernen, wann eine Flasche Champagner die richtige Trinktemperatur habe.

Nach Angaben der offiziellen französischen Champagner-Website schmeckt das Getränk bei acht bis zehn Grad Celsius am besten.

apa/afp