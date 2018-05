Neue Richtlinie verbessert Schutz von EU-Bürgern im Ausland

EU-Bürger können sich künftig an ausländische Botschaften wenden Foto: APA

Konsularische Hilfe kann zum Beispiel bei schweren Krankheiten, bei Verhaftungen oder bei Verlust oder Diebstahl von Reisepässen beantragt werden. Zudem wird sie oft in Krisensituationen oder bei Naturkatastrophen notwendig. Nach Angaben der EU-Kommission reisten oder lebten zuletzt fast sieben Millionen EU-Bürger in Ländern und Gebieten, in denen ihr Heimatstaat keine Botschaft oder kein Konsulat hat.

Eine Kooperation der EU-Staaten zum Schutz von EU-Bürgern im Ausland gab es nach Angaben der EU-Kommission schon vor dem Start der neuen Richtlinie. Für betroffene Bürger habe diese Zusammenarbeit aber in manchen Bereichen eher nur auf dem Papier bestanden, heißt es. „Die neuen Vorschriften stärken die Rechte der Bürger und sind ein starkes Zeichen der europäischen Solidarität”, kommentierte EU-Justizkommissarin Vera Jourova.

apa/dpa