Neuer Missbrauchsprozess gegen Bill Cosby beginnt

In Norristown im US-Staat Pennsylvania beginnt ein zweiter Prozess wegen Missbrauchsvorwürfen gegen den 80-Jährigen. Der erste Prozess war im vergangenen Juni geplatzt, weil sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten.

Der Schauspieler wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sie in früheren Jahrzehnten missbraucht zu haben. Da die meisten Anschuldigungen verjährt sind, beschränkt sich der Prozess auf einen einzigen Fall aus dem Jahr 2004.

Die Frau wirft Cosby vor, sie in seinem Haus in Philadelphia mit Tabletten betäubt und sich an ihr vergangen zu haben.

apa/ag.