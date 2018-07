Nordtirol: Bergsteiger von Blitz getroffen

Beim Abstieg von der Seebergspitze geriet er in ein Gewitter und wurde gegen 16.15 Uhr von einem Blitz getroffen. In Folge des Blitz-schlages wurde er vom Grat geschleudert und kam ca. 4-5 Meter unterhalb, in einen Latschenfeld, verletzt zu liegen. Der Bergsteiger konnte in der Folge noch selbständig mit seinem Handy einen Notruf absetzten.

Aufgrund der Gewitterfront konnte zunächst vom alarmierten NAH nur der Flugretter beim Verletzten abgesetzt werden. Da sich das Wetter in der Folge nicht besserte wurden 6 Mann der Bergrettung Maurach mit dem Polizeihubschrauber zur Unterstützung zum Gipfelbereich geflogen und unterhalb des Verletzten abgesetzt.

Foto: ZoomTirol

In der Zwischenzeit besserte sich das Wetter wieder, wodurch der Verletzte dann mittels Bergeseil vom Notarzthubschrauber geborgen und zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen werden konnte.

stol