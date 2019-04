Notre Dame: Brand komplett gelöscht - 3 Leichtverletzte

„Das ganze Feuer ist aus“, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Gabriel Plus, Dienstagfrüh. Alle Flammen seien gelöscht, nun müssten Experten das Ausmaß der Schäden prüfen, hieß es weiter. Das Feuer war am Montagabend in der weltberühmten Kathedrale im Herzen von Paris auf dem Dach ausgebrochen.

Rasend schnell hatten sich die Flammen danach auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern ausgebreitet. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem verheerenden Brand drei Menschen leicht verletzt. Dabei handle es sich um zwei Polizisten und einen Feuerwehrmann, teilte die Pariser Feuerwehr Dienstag früh mit. Die Struktur der Kathedrale sei nach neun Stunden „erbittertem Kampf“ erhalten, die wichtigsten Kunstwerke habe man retten können.

dpa