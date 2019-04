Notre Dame: Glocken sollen in ganz Frankreich läuten

Am Tag nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre Dame stehen bereits 310 Millionen Euro für ihren Wiederaufbau bereit. - Foto: APA/AFP

„Der Brand in der Kathedrale Notre Dame de Paris ist ein Schock weit über die Katholiken unseres Landes hinaus“, teilte die französische Bischofskonferenz am Dienstag mit.

Die Glocken aller Kathedralen sollen um Punkt 18.50 Uhr läuten – zu diesem Zeitpunkt wurde der Brand in dem weltberühmten Wahrzeichen am Montagabend entdeckt. Alle Diözesen in Frankreich wollten so ihre Solidarität mit der Pariser Diözese zum Ausdruck bringen, hieß es weiter.

apa/dpa