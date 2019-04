Notre-Dame laut Minister „so gut wie gerettet”

Lediglich das Gewölbe müsse an einigen Stellen noch vom Schutt befreit und abgesichert werden, so der Minister. Bei der Gala traten dutzende Musiker auf, unter ihnen die Sängerin Mireille Mathieu und der Pianist Lang Lang. Notre-Dame war durch den Brand in der Nacht zu Dienstag schwer beschädigt worden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprach, die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wieder aufzubauen.

apa/ag.