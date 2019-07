Oberösterreich: 15-Jähriger rettet 70-jährigen Schwimmer

Der Jugendliche bemerkte in Nußdorf am Attersee den 70-jährigen Schwimmer, der vom Steg des öffentlichen Badeplatzes in seine Richtung schwamm. Weil der Mann immer wieder hustete, behielt der 15-Jährigem ihn im Auge.

Als der Badegast dann Richtung Seemitte schwamm, kurz untertauchte und dann reglos auf der Wasseroberfläche trieb, erkannte der 15-Jährige den Ernst der Lage und sprang ins Wasser um dem Mann zu helfen. Herbeigeeilte Badegäste halfen dem Jugendlichen den bewusstlosen Schwimmer aus dem Wasser zu holen.

Der Mann war aufgrund von Erschöpfung bewusstlos geworden. Der 70-jährige Wiener wurde ins Krankenhaus nach Vöcklabruck gebracht.

apa