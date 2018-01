Oberösterreich: Paragleiter stürzt in Straßengraben

Der 31-Jährige wurde mit Wirbelverletzungen ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden eingeliefert, berichtete die Polizei von Oberösterreich.

Der Sportler war am Feuerkogel gestartet. Er geriet aber in so starken Nebel, dass er seine Route ändern musste und versuchte, in einem nebelfreien Bereich im Langbathtal zu landen. Dabei streifte er einen Baumwipfel und stürzte aus zehn bis 15 Metern Höhe unkontrolliert ab.

apa