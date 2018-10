Oktoberfest-Besucherin fiel auf Kinderwagen – Baby verletzt

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versuchte ein 36-jähriger Brite am Vorabend seine 38-jährige Begleiterin aufzuheben. In betrunkenem Zustand ließ er die Dame jedoch fallen. Sie landete in dem Kinderwagen, das darin liegende Baby fiel auf den Boden.

Der kleine Bub zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dem Mann droht eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

apa/dpa