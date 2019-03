Online-Betrug in Arco: Abzocke an Postamat-Schaltern

Das Postamt in der Mönch-Straße in Arco. - Foto: Screenshot/Google Street View

Die unwissenden Opfer wurden telefonisch kontaktiert, nachdem sie ein Produkt auf Internetseiten wie subito.it zum Verkauf angeboten hatten. Nach einigen Fragen zum Produkt akzeptierten die Betrüger den Preis ohne zu verhandeln und stimmten dem Kauf zu. Die Opfer waren Personen im Alter von 51 bis 78 Jahren.

Die unbekannten, mutmaßlichen Käufer baten die Opfer schließlich, die Zahlung über den Postamat-Schalter in der Mönchstraße in Arco abzuwickeln. Die Täter blieben während der gesamten Zahlung telefonisch in Verbindung mit den Opfern und baten sie, die Bancomat- oder Kreditkarte einzuführen, um Beträge von 600 bis 5380 Euro übertragen zu bekommen.

Die Carabinieri weisen darauf hin, dass man mit dieser Vorgehensweise lediglich eine Transaktion durch eine andere Person erlaubt. Die 13 mutmaßlichen Betrüger stammen aus Nord- und Mittelitalien und werden von den Opfern als sehr freundlich, redegewandt und ehrlich am Produkt interessiert beschrieben.

stol