Opferstockdieb in Nordtirol mit 28 Kilo Münzen erwischt

Zuvor war der 27-jährige Litauer nach einem Anruf eines Mesners im Zillertal auf frischer Tat ertappt und schließlich festgenommen worden, berichtete die Exekutive am Mittwoch. Der Litauer soll im Juni in mehreren Bundesländern aus Opferstöcken Geld gestohlen haben.

Dem Mann werden insgesamt 40 solcher Delikte zwischen 13. und 24. Juni in Tirol, Wien, der Steiermark und in Salzburg zur Last gelegt. Er soll dabei Bargeld in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags erbeutet haben.

Der 27-Jährige hatte für seine Diebstähle Kabelbinder mit doppelseitigem Klebeband versehen. Diese führte er dann in die Opferstöcke bzw. in Kerzenverkaufskassen ein und zog die Münzen und Scheine, die kleben blieben, wieder heraus. Der Litauer zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Über ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt. Die Ermittlungen zu den einzelnen Taten waren vorerst noch im Gange.

apa