Panne in Saudi-Arabien: Halbnackte Wrestlerinnen vor Stadionbesuchern

Bei der Show in Dschidda zeigten die Veranstalter am Samstag ein Werbevideo, das halbnackte Wrestlerinnen zeigte

Das Video habe „Frauen in unanständiger Bekleidung“ gezeigt, bedauerte die königliche Sportbehörde. Dafür wolle sie sich bei allen Zuschauern entschuldigen. Solche Bilder seien in Saudi-Arabien verboten, und sie blieben es auch weiterhin, beteuerte die Behörde. In den Online-Netzwerken des Landes wurden die Aufnahmen des Fauxpas aus Dschidda am Wochenende aber lebhaft weiterverbreitet.

Saudi-Arabien öffnet sich derzeit auf Betreiben des reformorientierten Kronprinzen Mohammed bin Salman der Welt der Unterhaltung. In den vergangenen Wochen eröffneten die ersten Kinos, die erste arabische Modewoche wurde veranstaltet, und es gab öffentliche Konzerte. Bis vor kurzem war dies noch undenkbar in Saudi-Arabien, wo eine besonders puritanische Auslegung des Islam gilt.

apa/afp