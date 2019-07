Patient sticht Arzt in Wien nieder

Die Attacke wurde gegen 10.00 Uhr verübt. Der Tatverdächtige hatte im Wartebereich auf den Arzt gewartet und ein Messer gezogen, als der 64-Jährige erschien. Er rammte diesem die Klinge in den Bauch. „Der Arzt wurde lebensgefährlich verletzt, durch eine Notoperation konnte er stabilisiert werden”, teilte Maierhofer der APA mit. Die Lebensgefahr sei inzwischen gebannt.

Der Tatverdächtige wurde nach der Bluttat noch am Tatort festgenommen. „Er hat sich hingesetzt und auf die Polizei gewartet”, berichtete Polizeisprecher Eidenberger. Der Messerangriff spielte sich vor zahlreichen geschockten Augenzeugen im Wartebereich der Herzambulanz ab, die zum Tatzeitpunkt stark frequentiert war.

Der Verdächtige dürfte sich dort in Behandlung befunden haben. In welchem Verhältnis der Arzt und der Verdächtige zueinanderstanden, war vorerst eben so unklar wie die Motivlage.

apa