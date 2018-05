Polen: Rettungskräfte suchen eingeschlossene Bergleute

Sieben Bergleute sollen durch die Erschütterung in den Gängen eingeschlossen worden sein. - Foto: shutterstock

Zuvor seien zwei eingeschlossene Kumpel nach einer mehrstündigen Suche aus rund 1.000 Metern Tiefe befreit worden. Die beiden Geretteten seien zwar verletzt, aber bei Bewusstsein, sagte die Sprecherin.

Erschütterung im Bergwerk von Jastrzebie-Zdroj

Nach Angaben der staatlichen Bergbaubehörde war es im Stollen Zofiowka des Bergwerks von Jastrzebie-Zdroj an der tschechischen Grenze bereits am Samstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache zu einer Erschütterung in etwa 900 Metern Tiefe gekommen.

Dadurch seien die sieben Bergleute in darunter liegenden Gängen eingeschlossen worden.

Die sofort eingeleitete Rettungsaktion sei durch eine sehr hohe Methankonzentration im Stollen behindert worden, erklärte ein Sprecher der Rettungsmannschaften TVN24.

