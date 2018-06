Räuber erbeuten 1,5 Millionen Euro bei Überfall auf Geldtransporter

Gegen 7 Uhr am Freitagmorgen haben die 4 Räuber, allesamt mit vermummtem Gesicht und bewaffnet, einen Geldtransporter vor einem römischen Supermarkt in der Aurelio-Straße überfallen. Bei der Ankunft des Geldtransporters vor dem Supermarkt überfielen die Täter sofort die 3 Bewacher des Transporters und entwaffneten sie. Daraufhin flüchteten sie mit der Beute im Wert von circa eineinhalb Millionen Euro in einem Lieferwagen vom Typ Fiat Dobló mit ausländischem Nummernschild.

Verletzt wurde ersten Ermittlungen zufolge niemand, so Ansa.

Im Einsatz waren die Carabinieri von Rom, die mit Straßensperren versuchten, die Flüchtigen auszuforschen und aufzuhalten. Ebenfalls im Einsatz war bei der Suche ein Helikopter der Polizei.

