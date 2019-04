Raser in Tirol wollte „nur Auto trocknen“

Eine ungewöhnliche Rechtfertigung fand ein 27-Jähriger am Samstagnachmittag, weshalb er mit seinem Pkw in Kirchdorf im Bezirk Kitzbühel mit 118 km/h durchs Ortsgebiet raste: Der Polizei gegenüber gab er an, dass er vorher sein Fahrzeug gewaschen habe und zum Trocknen so schnell gefahren sei.

Im Streckenabschnitt der B 178, in dem die Geschwindigkeit gemessen wurde, ist nur Tempo 60 erlaubt. Auch im Bezirk Reutte ging am Samstag ein Raser der Polizei ins Netz. Es handelte sich um einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer, der mit 121 km/h im Ortsgebiet von Musau unterwegs war. Der junge Mann meinte zu dem Sachverhalt, dass die Beamten nicht richtig gemessen hätten. Der Probeführerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

