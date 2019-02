Reaktionen zum Tod von Karl Lagerfeld

Alain Wertheimer, Eigentümer von Chanel:

„Dank seines kreativen Genies, seiner Großzügigkeit und außergewöhnlichen Intuition war Karl Lagerfeld seiner Zeit voraus, was viel zum Erfolg von Chanel auf der ganzen Welt beigetragen hat. Heute habe ich nicht nur einen Freund verloren, sondern wir alle haben einen außergewöhnlich kreativen Geist verloren, dem ich in den frühen 1980er-Jahren eine Carte blanche gab, um die Marke neu zu erfinden.“

Bruno Pavlovsky, Mode-Präsident von Chanel:

„Der größte Tribut, den wir heute zollen können, ist, den von ihm eingeschlagenen Pfad weiterzuverfolgen, um – um Karl zu zitieren – die Gegenwart weiter zu umarmen und die Zukunft zu erfinden.“

Donatella Versace, italienische Modeschöpferin, über das Verhältnis von ihr und ihres verstorbenen Bruders Gianni Versace zu Lagerfeld:

„Wir werden Dein unglaubliches Talent und Deine unendliche Inspiration niemals vergessen. Wir haben immer von Dir gelernt.“

Victoria Beckham, britische Modedesignerin:

„Karl war ein Genie und er war immer so nett und großzügig zu mir, auf persönlicher und beruflicher Ebene.“

Claudia Schiffer, früheres deutsches Top-Model:

„Karl war mein Zauberstaub, er verwandelte mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel. (...) Was Warhol für die Kunst war, war er für die Mode; er ist unersetzlich. Er ist die einzige Person, die Schwarz und Weiß in Bunt verwandeln konnte. Ich werde ihm ewig dankbar sein.“

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo:

„Er war mehr als eine Verkörperung von Paris, er war Paris.“

Modeschöpfer Harald Glööckler:

„Mit ihm stirbt einmal mehr ein Stück Haute Couture. In einer Zeit, in der es immer weniger markante exzentrische Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten gibt, wird er fehlen.“

Modeschöpfer Michael Michalsky:

„Die Welt wird schwarz. Mein Freund ist weg! Karl war der Grund, warum ich Modedesigner wurde. Seine Kraft und sein Witz, seine Ironie und seine Kreativität haben mich alle Jahre begleitet. Karl war immer präsent in meinem Leben, über die Medien und persönlich als Freund. Karl ist ein Teil von mir. Und so wird er für mich weiterleben. Karl, I love you! Ich bedanke und verneige mich!“

Schauspielerin Veronica Ferres:

„Ein herausragender Künstler ist uns genommen worden, der die Mode geprägt und unzählige Leben berührt hat. Ich bin zutiefst betroffen und wünsche den Hinterbliebenen viel Kraft. Es war mir eine Ehre mit Dir arbeiten zu dürfen. In unseren Herzen lebst Du weiter, durch Deine Kunst bist Du unsterblich.“

Schauspielerin Diane Kruger:

„Ich werde niemals deine Herzlichkeit mir gegenüber vergessen, dein Lachen, deinen Ideenreichtum. Ich bin nach Frankreich gekommen, um dich in dieser Woche zu sehen und dich meiner Tochter vorzustellen. Ich habe ein gebrochenes Herz. Ich war zu spät. Ruhe in Frieden, ich verehre dich.“

Cindy Crawford, ehemaliges Supermodel:

