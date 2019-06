Rentnerin bei Helikopter-Bergung durch die Luft gewirbelt

Auf den Videoaufnahmen, die der TV-Sender ABC15 auf seiner Facebook-Seite teilte, ist zu sehen, wie die Frau in der Trage liegt, die mit einem Seil an einem Helikopter hängt. Die Trage wird langsam in die Höhe gezogen, dreht sich aber plötzlich mehrfach um die eigene Achse. Sie wird daraufhin wieder runtergelassen, dreht sich aber nach wie vor und wird mit der Zeit immer schneller.

Laut der Zeitung „Daily Mail“ brach eine Verbindung, die die Rotation der Trage verhindern sollte.

Einige Versuche der Hubschrauberbesatzung, das Drehen der Trage mit ihren Füßen zu stoppen, scheitern. Der Hubschrauber dreht daraufhin ab, das Kreiseln der Trage wird langsamer und die Frau wird zu einem wartenden Krankenwagen geflogen.

Die „Daily Mail“ berichtet unter Berufung auf Rettungskräfte, dass die Frau keine negativen Effekte von der Aktion spüre - abgesehen von „ein bisschen Schwindel und Übelkeit“.

stol