Rom: Schießerei fordert 2 Verletzte

Mit einer Schusswaffe verletzten die beiden Unbekannten gegen 16 Uhr in der Flavio-Stilicone-Straße 2 Personen am Bein. Die Verletzten seien nicht in Lebensgefahr, meldet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Sie wurden von den Rettungssanitätern ins Krankenhaus gefahren.

Die Carabinieri von Casilina haben die Ermittlungen aufgenommen.

stol