Rovereto: Drogen, Messer und Baseballschläger beschlagnahmt

Die Ordnungshüter konnten am Freitag in Rovereto rund 800 Gramm an Drogen sicherstellen. Das Haschisch und das Marihuana waren teils verkaufsfertig in Päckchen verpackt. Die beiden mutmaßlichen Dealer, der 20-jährige S.G.K. aus Rovereto und der 31-jährige R.E, aus Brescia wurden festgenommen. Der Wert der Drogen soll sich auf rund 12.000 Euro belaufen.

Der verdächtig wirkende R.E. war von den Ordnungshütern bei einer Kontrolle genauer unter die Lupe genommen worden. In seinem Fahrzeug entdeckten sie 200 Gramm Haschisch und 100 Gramm Marihuana. Neben den Drogen wurden 1300 Euro Bargeld, die der Mann aus Brescia bei sich hatte, sichergestellt. R.E. soll als Drogenkurier fungiert haben.

Während der Kontrollen betraten 2 weitere verdächtig wirkende Personen, das selbe Gebäude welches R.E. betreten hatte. Auch diese wurden angehalten und als Drogenkonsumenten identifiziert. So kamen die Ordnungshüter auf die Spur von S.G.K. und nahmen dessen Wohnung genauer unter die Lupe. Dort wurden sie fündig. In der Wohnung von S.G.K wurden bei einer Hausdurchsuchung ein 300 Gramm schwerer Haschischkuchen und 200 Gramm Marihuana entdeckt. Zudem fanden die Finanzpolizisten Präzisionswaagen, weiteres Bargeld sowie 2 Messer, ein Baseballschläger und ein Gummiknüppel gefunden.

Die beiden mutmaßlichen Dealer wurden ins Gefängnis nach Trient gebracht.

stol