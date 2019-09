Russland will Astronauten bewaffnen

„Die Waffe wird bereits getestet“, wurde Rogosin von der russischen Nachrichtenagentur Tass zitiert. Laut Rogosin handelt es sich um eine moderne Version der in der Sowjetzeit entwickelten dreiläufigen Handfeuerwaffe TP-82. Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass sie in eineinhalb Jahren Teil der Notfallausrüstung russischer Astronauten sein werde. Astronauten könnten damit in abgelegenen Gebieten Signalschüsse absetzen und sich vor wilden Tieren schützen.

Der russische ISS-Astronaut Oleg Kononenko, der kürzlich von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt war, hatte sich bereits am Dienstag zu den Plänen geäußert. Da Landungen in der Wildnis möglich seien, bräuchten die Soldaten ein „Spezialmesser, um sich einen Unterschlupf zu bauen, und eine Waffe wegen der wilden Tiere“, sagte Kononenko.

Die Pistole TP-82 war seit den 80er-Jahren Teil der Notfallausrüstung russischer Astronauten bei bemannten Weltraummissionen. 2007 war sie jedoch aus dem Überlebenspaket entfernt worden.

apa/afp