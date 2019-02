Sardische Schafzüchter schütten Tausende Liter Milch auf Straßen

Zuerst blockierten die Züchter die Straßen mit Milchkannen und schütteten schließlich rund 11.000 Liter Schafsmilch auf die Straßen. Etwa alle 10 Minuten ließen die Demonstranten wieder Autos vorbei, um die Demonstration dann wieder fortzufahren.

Condivido la protesta dei #pastorisardi per l'elemosina versata loro dalle multinazionali del latte per competere con il latte importato dall'estero. La totale assenza di dazi congrui sul latte importato ci conduce ad una competizione al ribasso. Mi auguro il governo intervenga. pic.twitter.com/M83BFrwVk1 — Claudio Perconte (@ClaudioPerconte) 9. Februar 2019

Grund der Wut der Sardischen Schafszüchter sind die sinkenden Preise für ihre Milch: In der vergangenen Saison ist der Preis für einen Liter Schafsmilch von 85 Cent auf fast 50 Cent gesunken. Die Vereinigung der Züchter allerdings fordert mindestens einen Preis von 70 Cent, um ihre Betreibe über Wasser zu halten. Ein angemessener Preis sei allerdings ein Euro pro Liter. Die Demonstranten wollen so lange fortfahren, bis sie erhört werden.

Doch nicht nur mit Milch wehren sich die Züchter. Am Sonntag hielten sie einen Kühltransporter an, der Schweinefleisch aus Frankreich importierte. Sie schmissen das geladene Fleisch zu Boden und prangerten damit den schlechten Zustand der Lebensmittel an, die für den lokalen Markt bestimmt seien.

Wegen Zerstörung und Gewalt wurden in Cagliari bereits 5 Personen im Zuge der Proteste angezeigt: Es handelt sich dabei um 2 Brüder im Alter von 22 und 23 Jahren und einen 22-Jährigen – alle 3 arbeitslos aus Ortacesus. 2 Schafszüchter aus Senobrí, 23 und 54 Jahre alt, wurden ebenfalls angezeigt. Dank der vielen öffentlich publizierten Video auf den sozialen Netzwerken konnten die Beamten die mutmaßlichen Täter schnell ausfindig machen.

