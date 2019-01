Satellitengalaxie auf Crashkurs mit der Milchstraße

Die Große Magellan“sche Wolke, eine Begleiterin unserer Heimatgalaxie, wird in etwa 2,4 Milliarden Jahren mit der Milchstraße kollidieren. - Foto: shutterstock

Das sagen Simulationsrechnungen einer Forschergruppe der Universität Durham in Großbritannien voraus. Das Team um Marius Cautun stellt seine Prognose im Fachblatt „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ (MNRAS) vor. Die Astronomen halten es für möglich, dass bei dem Crash auch unser Sonnensystem aus seiner Bahn geschleudert wird.

Die Große Magellan“sche Wolke ist die hellste Satellitengalaxie der Milchstraße und besteht aus rund 15 Milliarden Sonnen. Sie umkreist unsere Heimatgalaxie, die bis zu 300 Milliarden Sonnen besitzt, in rund 163.000 Lichtjahren Entfernung.

Unser Sonnensystem kann getroffen werden

Der Crash wird nach Angaben der Forscher eine beträchtliche Zahl von Sternen aus der Scheibe der Milchstraße in den sogenannten Halo schleudern, eine kugelförmige Anordnung von Sternen, die unsere Heimatgalaxie umgibt. Dieser Halo wird den Simulationsrechnungen zufolge durch die Kollision auf das Fünffache anwachsen. Dabei könnte es auch unser Sonnensystem treffen, das in den Halo geschleudert wird.

Allerdings wird sich unsere Sonne in etwa zu dieser Zeit bereits zu einem Roten Riesenstern aufblähen, wodurch es ohnehin zu heiß für Leben auf unserem Planeten werden wird. Falls die Menschheit dann noch existiert, muss sie sich eine andere Heimat gesucht haben.

dpa