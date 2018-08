Saufgelage auf Spielplatz: 11-Jähriger fällt ins Koma

Zu Hause verlor er dann das Bewusstsein und kam ins Krankenhaus. Fast 2 Promille Alkohol wurden in seinem Blut festgestellt – der Wert sei für dieses Alter an der Grenze zum lebensbedrohlichen Zustand, so die Ärzte.

Der Junge war am Freitag aber außer Lebensgefahr.

dpa