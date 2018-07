Schiffsunglück vor Thailand: Bisher 21 Tote

48 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden demnach bisher gerettet. Insgesamt hatten sich 105 Passagiere – überwiegend chinesische Touristen – an Bord des Schiffs befunden.

Die 21 Leichen seien mehrere Kilometer vom Unglücksort entfernt aus dem Meer geborgen worden, erklärten die Rettungskräfte der Provinz Phuket. Die Toten wurden nach Angaben des thailändischen Gesundheitsministeriums zur Identifizierung in ein Krankenhaus gebracht. Taucher entdeckten mindestens zehn weitere Leichen im Innenraum der 40 Meter tief gesunkenen „Phoenix“, wie Charoenphon Khumrasee von der thailändischen Marine sagte. Taucher sollten die Toten aus dem Wrack bergen.

Der Rettungseinsatz hatte noch in der Nacht auf Freitag begonnen. Hubschrauber setzten die Suche nach Überlebenden tagsüber fort. Ob noch weitere Überlebende gerettet werden können, war allerdings fraglich. „Ich bin mir nicht wirklich sicher, wie viele überleben werden“, sagte der Gouverneur von Phuket, Noraphat Plodthong. Ein Mitarbeiter des chinesischen Konsulats reiste auf die Insel, um sich ein Bild von dem Rettungseinsatz zu machen.

Eine überlebende Touristin wurde in ein Krankenhaus auf Phuket gebracht. Die Frau war zuvor mehrere Kilometer von der Unglücksstelle entfernt im Meer gefunden worden. Sie trieb bei den Leichen anderer Passagiere. Zum Zustand der geretteten Urlauberin wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Die „Phoenix“ war mehrere Kilometer vor einer kleinen Insel bei Phuket gesunken, nachdem sie in ein Unwetter geraten und von fünf Meter hohen Wellen getroffen worden war. Das Touristenschiff war zuvor trotz einer Sturmwarnung ausgelaufen. Seit Mittwoch hatten die Behörden Fähren, die Touristen von Phuket zu Tagesausflügen auf umliegende Inseln bringen, vor den Fahrten gewarnt. Die Regierung kündigte deshalb eine Untersuchung des Unglücks an.

Außer der „Phoenix“ waren noch weitere Touristenboote trotz der Warnungen aufgebrochen. Deren Passagiere wurden jedoch allesamt gerettet.

Phuket ist ein Magnet insbesondere für Urlauber aus China, die fast ein Drittel der in diesem Jahr erwarteten 35 Millionen Thailand-Touristen ausmachen. Im vergangenen Jahr waren 9,8 Millionen Gäste aus China nach Thailand gereist. Wegen schlechter Sicherheitsstandards kommen Unfälle in Thailands Schiffs- und Straßenverkehr häufig vor.

