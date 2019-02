Schlagloch führt Polizei zu Tunnel für geplanten Bankraub

Wie die Zeitung „Miami Herald” berichtete, hatte ein Anrainer die Behörden informiert, dass es auf der Flamingo Road ein großes Schlagloch gebe. Arbeiter, welche die Straße ausbessern wollten, stießen auf ein Rohr und verständigten daher die Polizei.

Die Ermittler entdeckten daraufhin den gerade einmal 60 bis 90 Zentimeter breiten Tunnel. Fotos davon veröffentlichten sie auf Twitter. Der Tunnelbau habe sicherlich „mehrere Monate” gedauert, erklärte FBI-Sprecher Michael Leverock. „So etwas schafft man nicht an einem Tag.”

Dabei wurde der Tunnel so schmal wie möglich angelegt. „Man muss sehr klein sein, um hinein zu gelangen, und man darf nicht klaustrophobisch sein”, sagte Leverock. Den Eingang des Tunnels entdeckten die Ermittler neben der Straße, er wurde von mehreren Paletten verdeckt. In der Nähe fanden die Beamten einen Stromgenerator, eine Winde und einen kleinen Wagen.

”Ich würde gerne sagen, dass ich so etwas schon einmal in Filmen gesehen habe”, sagte Leverock. „Aber dieses Loch ist so schmal. Es ist einmalig.” Die US-Bundespolizei ermittelt nun wegen versuchten Bankraubs. Das Bankhaus Chase wollte den Vorfall nicht kommentieren.

apa/ag.