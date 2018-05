Schon 220.000 Besucher wegen Alpini-Treffen in Trient

Laut der Landesverwaltung des Trentino wurden bereits 200 Autobusse gezählt, die in Trient eingetroffen sind. Außerdem haben viele Personen den Zug als Transportmittel gewählt.

Die Busverbindungen aus der Umgebung, wie die Strecken Borgo-Trient und Malé-Trient, wurden für den Anlass deutlich aufgestockt.

Den Höhepunkt des 91. Alpini-Treffens, zu dem am Sonntag auch Staatspräsident Mattarella erwartet wird, bildet die traditionelle Parade, die am Sonntag um 9 Uhr in der via Giusti beginnt und unter anderem an der zentral gelegenen Piazza Dante vorbeiführt.

stol