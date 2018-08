Schon über 100 Tote wegen Hitze in Japan

In manchen Orten des Inselreiches wurden Rekordtemperaturen von bis zu 41,1 Grad gemessen. Die extreme Sommerhitze bereitet auch den Organisatoren der Olympischen Spiele zunehmend Kopfschmerzen. Die Spiele sollen im Jahr 2020 in Tokio vom 24. Juli bis 9. August und damit ausgerechnet in der heißesten Zeit des Jahres stattfinden.

Die Regierungspartei will nach den Worten von Olympia-Chef Yoshiro Mori nun darüber nachdenken, zu Olympia die Sommerzeit einzuführen, um die Belastung für die Athleten und Zuschauer zu reduzieren. Ob dies realisiert wird, ist aber unklar.

Unterdessen nahm ein starker Taifun Kurs auf Japans Ostküste. Die nationale Wetterbehörde warnte die Menschen vor heftigen Regenfällen und Windböen sowie Wellen von bis zu zehn Metern Höhe. Taifun „Shanshan” nähert sich der südlich von Tokio gelegenen Inselkette Izu und droht am Donnerstag an der Pazifikküste auf Land zu treffen. Heftige Regenfälle hatten erst vor einem Monat zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen im Westen des Inselreiches geführt. 225 Menschen kamen ums Leben, elf gelten weiter als vermisst.

apa/dpa