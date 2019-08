Schüsse und Tote auch in US-Stadt Dayton

In der Stadt Dayton im Bundesstaat Ohio ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Schießerei gekommen, bei welcher laut Polizeiangaben insgesamt 10 Menschen ums Leben gekommen sind. - Foto: shutterstock

Der Todesschütze sei unter den Toten, 16 Personen seien verletzt und ins örtliche Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei von Dayton via Twitter mit. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Der Vorfall in Dayton ist bereits die zweite Schießerei innerhalb von 24 Stunden in den USA. Zuvor hatte ein Mann in einem Einkaufszentrum in El Paso, Texas, das Feuer eröffnet und dabei 20 Menschen getötet (stol berichtete).

dpa/stol