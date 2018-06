Schwangere verschluckt sich: Mutter und Kind tot

In Trient hatte sich vor einer Woche eine hochschwangere Frau aus Moldawien beim Essen verschluckt. Der Ehemann der 28-jährigen Schwangeren leistete nach dem Vorfall sofort Erste Hilfe, schaffte es aber nicht, die Frau wieder zum Atmen zu bringen.

Die Frau befand sich in der 28. Schwangerschaftswoche. Das Baby musste anschließend per Not-Kaiserschnitt geholt werden. Der Zustand der Mutter und des Babys waren von Anfang an äußerst kritisch. Das Frühchen verlor am Donnerstag sein noch junges Leben (STOL hat berichtet).

Nun verlor auch die Mutter den Kampf ums Überleben. Sie ist am Freitag im Krankenhaus von Trient gestorben.

stol