Schweres Busunglück mit 15 Toten in Bulgarien

Es war zunächst unbekannt, wie viele Menschen in dem Bus gewesen waren. Der Bus habe vier Autos gerammt, sei dann von der Fahrbahn abgekommen und 20 Meter in die Tiefe abgestürzt, schilderte das bulgarische Staatsfernsehen das Busunglück. Innenminister Walentin Radew wollte noch am Samstagabend die Unfallstelle besuchen. Die genaue Ursache für das Unglück war zunächst unbekannt.

Die Polizei leitete den Verkehr um, damit 21 Krankenwagen die Unfallstelle erreichen konnten. Die Verletzten sollten in vier Krankenhäuser in Sofia gebracht werden. „Die Lage sei sehr schwierig”, sagte die Sprecherin des Zentrums für medizinische Nothilfe in Sofia, Katja Sungarska, dem Staatsfernsehen.

In Bulgarien hatte es erst im April ein großes Busunglück gegeben, nachdem ein Auto auf einer Autobahn einen Linienbus gerammt hatte. Dabei starben sechs Menschen.

