Sechs Tote bei Brand in Karaoke-Center in Malaysia

Die Rettungskräfte hätten am Ort der Katastrophe sechs Menschen vorgefunden, die an Rauchgasvergiftungen gestorben seien. - Foto: shutterstock

Die Rettungskräfte hätten am Ort der Katastrophe sechs Menschen vorgefunden, die an Rauchgasvergiftungen gestorben seien. Acht weitere Menschen seien gerettet worden, zwei von ihnen befanden sich aber in Lebensgefahr. Bei den getöteten Ausländern handelte es sich um zwei Vietnamesinnen und einen Mann aus Bangladesh.

Die Opfer hätten den Ausweg aus dem Inferno nicht gefunden, weil der Strom ausgefallen sei. Daher seien die Wegweiser zu den Ausgängen in dem Gebäude mit insgesamt 30 Karaoke-Räumen auf zwei Stockwerken nicht beleuchtet gewesen, sagte die Feuerwehrchefin.

apa/afp