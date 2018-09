Sexuelle Wiesn-Übergriffe: Dirndl zerrissen und Suff ausgenutzt

Schon in den ersten Tagen des Oktoberfests 2018 gab es mehrere sexuelle Übergriffe auf Wiesn-Besucherinnen. - Foto: APA/AFP

Ein 27-jähriger Tourist griff einer 20 Jahre alten Besucherin an die Brust – und zerriss bei einem zweiten Grapschversuch einer anderen 20-Jährigen gleich das Dirndl, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein anderer Mann griff unter den Rock einer Besucherin, die ihn dafür mit dem Inhalt ihres Maßkrugs überschüttete. Der Mann schlug mit seinem Maßkrug zurück und entkam. Die Frau musste in der Wiesn-Ambulanz behandelt werden.

Einmal mehr nutzten Männer die Wehrlosigkeit betrunkener Besucherinnen aus. Einer drängte sich zu einer Frau in die Toilette – Festnahme und Haftanstalt hieß das für ihn in der Folge. Ein anderer kam aus einem Gebüsch, wo eine teils entkleidete Frau lag. Auch er wurde vorerst festgenommen, kam dann aber erst einmal frei: Erst seien zunächst weitere Ermittlungen nötig – denn die Frau konnte wegen ihrer Alkoholisierung keine Angaben zu dem Vorfall machen.

apa/dpa