Sibirien: Sechs Verletzte nach Axt-Attacke in Schule - VIDEO

In Sibirien ist ein Jugendlicher auf Schüler losgegangen und hat das Klassenzimmer in Brand gesetzt. - Foto: Twitter/Пятый канал Новости‏

Der 15 oder 16 Jahre alte Bub drang am Freitag in seiner Schule in Ulan-Ude nahe der Grenze zur Mongolei in einen Klassenraum der siebenten Klasse ein. Nach der Axt-Attacke setzte er mit einem Brandsatz das Klassenzimmer in Brand und sprang aus dem Fenster.

Fünf Schüler und ein Lehrer wurden bei dem Angriff verletzt, wie das russische Ermittlungskomitee mitteilte. Zwei der Opfer erlitten schwere Verletzungen. Ärzte sagten der Nachrichtenagentur RIA Nowosti, ein elfjähriges Mädchen sei bei der Attacke schwer am Kopf verletzt worden. Ein anderes Mädchen habe zwei Finger verloren.

Der Angreifer verletzt auch sich selbst und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen Ermittler berichtete. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Bub allein handelte. Auf Videoaufnahmen, die die russischen Behörden verbreiteten, sind die verkohlten Wände des Klassenraums und die Reste verbrannter Bücher auf dem Fußboden zu sehen.

Die Behörden leiteten Ermittlungen wegen versuchten Mordes und Fahrlässigkeit ein. Dabei wollen sie nach eigenen Angaben auch die Sicherheitsvorkehrungen der Schule überprüfen.

Erst am Montag waren bei einem Messerangriff in einer Schule in Perm im Ural 15 Menschen verletzt worden. Gegen zwei Jugendliche wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Im September war ein 17-Jähriger in Moskau mit einer Axt auf seine Lehrerin losgegangen. Die Frau und zwei Schüler wurden verletzt.

apa/afp