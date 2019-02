Sizilien: 2 der 3 Vermissten aus dem Meer geborgen

Vom Hubschrauber aus entdeckten die Rettungskräfte die Körper im offenen Meer treiben. Die Küstenwache von Catania brachte die Leichname an Bord eines Bootes.

Margherita Quattrocchi's Leichnam wurde geborgen. - Foto: Ansa/Facebook

Die Suche nach der dritten vermissten Person läuft weiter auf Hochtouren. Auch Drohnen kommen bei der Aktion zum Einsatz.

Die 3 jungen Leute, Margherita Quattrocchi (21), ihr 22-jähriger Freund Enrico Cordella, und Lorenzo D'Agata (27) hatten ihr Auto, einen grünen Fiat Panda, unweit des Hafens der Badeortschaft Acireale geparkt, als es am Sonntagabend von einer hohen Welle weggerissen wurde.

Das Auto wurde am Montag ebenfalls gefunden. Taucher der Feuerwehr entdeckten es am Meeresgrund am Eingang des Hafens.

#Acireale (CT) #25febbraio 12:00, individuata dai sommozzatori #vigilidelfuoco l'auto dei ragazzi dispersi da ieri sera, nessun corpo all'interno. Dopo il recupero in mare da parte della @guardiacostiera di due corpi, proseguono le ricerche del terzo disperso pic.twitter.com/zE1U9GJkpi — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25. Februar 2019

Teile Italiens sind am Wochenende von starken Stürmen und Unwettern heimgesucht worden. Mehrere Menschen starben. (STOL hat berichtet)

