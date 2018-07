So kommen Sie gut durch die Hitzewelle

Die Österreichische Ärztekammer warnte vor allem wegen der Belastungen bei älteren Menschen durch die hohen Temperaturen. ”Vor allem ältere Menschen müssen oft viele verschiedene Medikamente einnehmen, die gerade während Hitzeperioden durchaus zu gefährlichen Nebenwirkungen führen können,” wurde Karlheinz Kornhäusl von der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) in einer Mitteilung zitiert. „Die Gefahr einer Entwässerung durch verringerte Wahrnehmung des Durstgefühls kann beispielsweise den Elektrolythaushalt massiv beeinträchtigen,” warnte er.

2 bis 3 Liter Wasser am Tag trinken

Man sollte auch nicht maßlos Wasser in sich hinein schütten. „Es gibt Grenzen, die individuell verschieden sind, und auch Parameter wie Körpergröße, Stoffwechselgeschwindigkeit, Nierenfunktion und vieles mehr, spielen dabei eine Rolle”, sagte der Ärztevertreter. „Gerade bei Herzinsuffizienz-Patienten hat die Trinkmenge einen wesentlichen Einfluss auf die Beschwerden und den Verlauf der Erkrankung. Das Herz wird zusätzlich belastet und die Bildung von Wasseransammlungen, sogenannten Ödemen begünstigt,” warnte Kornhäusl. Der Arzt des Vertrauens könne beraten.

Für Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber sind über den Tag verteilt zwei bis drei Liter kühles Wasser, ungesüßte Tees oder verdünnte Fruchtsäfte ideal für den notwendigen Flüssigkeitsersatz. Alkohol und Koffein belasteten hingegen den Kreislauf noch zusätzlich.

Warmduschen empfohlen

Und dann der Tipp zum Warmduschen: Lauwarmes Wasser öffnet die Poren und der Körper gibt die Wärme besser ab. Kalte Duschen bringen nur noch mehr ins Schwitzen, weil sich die Blutgefäße zusammenziehen und die Wärme schlechter entweichen kann.

Verdunstendes Wasser kühlt. Man kann also Gesicht, Arme, Unterschenkel und Füße mit einer Sprühflasche besprühen. Vor allem für ältere Menschen ist das eine gute Abkühlung - sie schwitzen weniger als Jüngere, wodurch ihre Körpertemperatur nicht ausreichend reguliert wird. Erfrischung bringen auch kalte Umschläge und Fußbäder. Zu Hause sollte man über den Tag hinweg Vorhänge, Jalousien und Fensterläden schließen. Das Lüften ist in der Nacht, am Morgen und am Abend angesagt.

Sich vor der Sonne schützen

Sonnenstich oder Hitzschlag kündigen sich vor allem mit Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Schlappheit, ein trockenen Mund oder Krämpfen in Armen oder Beinen an. Eine kühle Umgebung, Wasser trinken im Sitzen und Abkühlen mit feuchten Tüchern auf Stirn und Oberkörper helfen. Wenn nach kurzer Zeit keine Besserung eintritt, sollte man die Rettung rufen. Wenn die Sonne auf das geparkte Fahrzeug knallt, können die Temperaturen innerhalb weniger Minuten auf gefährliche 70 Grad steigen. Das ist binnen kürzester Zeit lebensgefährlich, wie Tragödien mit Kindern oder Tieren immer wieder zeigen.

Zur Urlaubszeit gibt es regelmäßig Knappheit an Blutkonserven. In Österreich werden aber pro Tag rund 1.000 Blutkonserven in Österreichs Spitälern benötigt. Der Bedarf an Blut kennt keine Sommerpause. Wer sich fit fühlt, sollte auch in der heißen Jahreszeit ans Blutspenden denken (Infos zum Blutspenden gibt es auf www.blut.at oder unter 0800 190 190).

apa