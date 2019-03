Spektakuläres Video: Lawine bahnt sich Weg ins Tal

Die beeindruckende Lawine ging am Sonntag nahe der Arzler Alm ab. - Foto: Screenshot/Twittervideo

Nahe der beliebten Arzler Alm bahnte sich diese Lawine am Sonntag ihren Weg in Richtung Tal. Es handelt sich hierbei um eine sogenannten Grundlawinen. Die Arzler Alm liegt auf 1.067 Metern Seehöhe am Fuße der Nordkette.

Der Tiroler Grünen-Klubchef Gebi Mair hat dieses Phänomen auf einem Video festgehalten und auf Twitter geteilt. Knapp 33.000 Personen haben es mittlerweile schon geklickt.

Du kennst Lawinen eher so als Schneebrettlawinen? Dann schau dir die Lawine heute Mittag bei der Arzler Alm an, das ist was anderes: pic.twitter.com/OLAqNmbYzG — Gebi Mair (@gebimair) 17. März 2019

Wie man hört, zeigten sich die anwesenden Spaziergänger fasziniert und tief beeindruckt von diesem gewaltigen Naturschauspiel, das man definitiv nicht alle Tage beobachten kann.

stol