Steirer nach missglücktem Banküberfall festgenommen

Der Steirer ging zu Mittag in „seine“ Bankfiliale und fragte nach seinem Kontostand. Der Angestellte und die Filialleiterin kannten den Mann. Der Bankangestellte teilte dem 64-Jährigen mit, dass kein Geld auf seinem Konto sei. Der Mann versuchte daraufhin zuerst, den Angestellten dazu zu überreden, ihm Geld zu geben. Plötzlich zog er ein Messer, bedrohte die Angestellten und forderte die Herausgabe des Geldes. Als er kurz abgelenkt war, packte der Angestellte den Arm des 64-Jährigen und entwaffnete ihn. Anschießend drängte er ihn aus dem Schalterraum.

Die Bankmitarbeiter alarmierten die Polizei, die den erfolglosen Bankräuber am Abend festnahmen. Bei der Vernehmung gab er den versuchten Überfall zu, er erklärte, sich in einer ausweglosen finanziellen Situation zu befinden. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

apa