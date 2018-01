Steirerin Julia Marie ist das Neujahrsbaby 2018

Sie überholte damit haarscharf ihren Landsmann Florian, der um 0.02 Uhr im Landeskrankenhaus Weststeiermark in Deutschlandsberg das Licht der Welt erblickte. Der Bub ist das zweite Kind einer Familie aus Stainz, wiegt 3.015 Gramm und misst 50 Zentimeter.

Die erste Oberösterreicherin des Jahres 2018 ist Emili Rio. Die Tochter von Eltern aus Neuhofen an der Krems kam um 0.07 Uhr im Linzer Kepler Universitätsklinikum zur Welt. Sie wiegt 3.340 Gramm und misst 52 Zentimeter, teilte das Spital mit.

Die erste Vorarlbergerin des neuen Jahres, Emma aus Lustenau, kam wiederum gar nicht im Ländle zur Welt: Ihre Mutter wurde um 0.12 Uhr in der Klinik Innsbruck in Tirol per Kaiserschnitt entbunden. Tatsächlich aus Tirol, nämlich aus Absam, stammt hingegen die Familie von Leonie, die um 0.29 Uhr im Krankenhaus Hall das Licht der Welt erblickte.

Der erste Neuzugang im Burgenland war eine Minute davor im Krankenhaus Oberpullendorf an der Reihe. David ist das erste Kind seiner aus Hammerteich (Gemeinde Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf) stammenden Eltern. Der um 0.28 Uhr geborene junge Burgenländer wiegt 4,24 Kilogramm und ist 53 Zentimeter groß, teilte das Spital mit.

Das Kärntner Neujahrsbaby des Jahres 2018 heißt Elisa. Das Mädchen erblickte um 0.35 Uhr im Landeskrankenhaus Villach das Licht der Welt, sagte Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost am Montag auf APA-Anfrage. Elisa war bei der Geburt 3.065 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß, ihre Eltern kommen aus dem Kärntner Gailtal.

Das Wiener Neujahrsbaby ist ein um 0.47 Uhr in der Krankenanstalt Rudolfstiftung zur Welt gekommenes Mädchen. Die kleine Asel erblickte mit 51 Zentimeter Größe und 3.460 Gramm Gewicht das Licht der Welt, wie der Wiener Krankenanstaltenverbund mitteilte.

Im Bundesland Salzburg brachte eine Urlauberin aus der Region Würzburg in Deutschland im Tauernklinikum Zell am See um 0.14 Uhr überraschend ihr drittes Kind Veronika zur Welt. Um 1.23 Uhr wurde dann im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach der erste Salzburger des Jahres geboren: Emilio ist bereits das vierte Kind seiner Eltern, die in Eben im Pongau leben.

Nur wenige Minuten davor war es der Knabe Daniel, der im Landesklinikum Amstetten um 1.19 Uhr der erste Niederösterreicher des Jahres wurde. Der 3.450 Gramm schwere und 55 Zentimeter große Bub ist das zweite Kind seiner Eltern. Mutter und Kind sind wohlauf.

apa