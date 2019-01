Streit um Schneeräumung im Venntal

Benjamin Kerschbaumer, der mit seiner Familie die Jausenstation Venn betreibt, versteht die Welt nicht mehr. Im Oktober hatte Bürgermeister Karl Mühlsteiger den Bewohnern des Venntales mitgeteilt, dass die Gemeinde nicht mehr wie bisher die Straße Brennersee–Venn auf ihre Kosten räumen lasse.

Die Gemeinde bot im Oktober an, die Kosten der Schneeräumung mit den Eigentümern zu teilen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, würde sie die Räumung ganz einstellen, kündigte die Gemeinde in dem Schreiben an. Der Gemeinderat hätte dies aus Gründen der Gerechtigkeit entschieden. Denn alle Gemeindebürger müssten ihre Privatflächen selbst räumen oder einen Beitrag dafür bezahlen, argumentierte Bürgermeister Karl Mühlsteiger in dem Schreiben.

mpi