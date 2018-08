Stubai: Bergsteiger unter Felsbrocken begraben

Der 32-jährige deutsche Bergsteiger nahm laut Polizei an dem Kurs einer Bergsteigerschule in der Nähe der Franz-Senn-Hütte in den nördlichen Stubaier Alpen teil, als er von dem Felsbrocken eingeklemmt wurde. Laut dem Onlineportal von ORF Tirol war der Bergsteiger gegen 10.15 Uhr auf einem großen Felsbrocken gestanden, der sich dann plötzlich bewegte. Als er vom Felsen heruntersteigen wollte, kippte dieser um und begrub den Mann teilweise.

Da der Mann von der Gruppe nicht befreit werden konnte, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Bergung durch Bergrettung und Feuerwehr gestaltete sich schwierig. Die Rettungskräfte und ihr Material wurden per Hubschrauber zu der Unglücksstelle geflogen. Mit Hilfe von Hebekissen und Spreizern konnte der Mann nach etwa zwei Stunden befreit werden. Der Verletzte wurde anschließend mit schweren Becken- und Beinverletzungen mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Über 10 Meter tief in Gletscherspalte gestürzt

Wenige Minuten später erreichte eine zweite Alarmierung die Rettungskräfte: In der Ridnaungruppe war ebenfalls gegen 10.15 Uhr ein Wanderer in einer Gletscherspalte gestürzt. Der deutsche Bergsteiger dürfte sich ersten Informationen zufolge in über zehn Metern Tiefe befunden haben. Er wurde von Bergrettern geborgen und mit dem Rettungshubschrauber „Martin 8“ ebenfalls in die Innsbrucker Klinik geflogen.

