Sturm „Barry“ zu Hurrikan hochgestuft

Der schwere Sturm sollte im Laufe des Samstags im Bundesstaat Louisiana auf die Südküste der USA treffen. Erwartet wurden große Regenmengen und Sturmfluten. Experten betonten, nicht die Windstärke, sondern die Wassermassen, die der Sturm an Land trage, seien das Gefährliche an „Barry“.

Betroffen sein dürfte unter anderem die Südstaatenmetropole New Orleans. Die Stadt war 2005 vom Hurrikan „Katrina“ schwer zerstört worden und hatte Hunderte Tote zu beklagen. Nach andauerndem Regen war es in Teilen von New Orleans bereits in den vergangenen Tagen zu Überschwemmungen gekommen.

apa/dpa