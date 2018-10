Sturmschäden und Straßensperren in weiten Teilen Österreichs

Zum Bezirk Lienz konnte die Verbindung über den Iselsberg am Dienstagvormittag wieder hergestellt werden. Dies teilte Bezirkshauptfrau Olga Reisner der APA mit. Derzeit sei ein Hubschrauber für Erkundungsflüge im Einsatz auch die Schäden am Straßennetz wurden überprüft. Am Dienstagvormittag waren noch mehrere Gemeinden im Bezirk ohne Stromversorgung.

Besonders spektakulär waren die Auswirkungen des Föhnsturms in der Stadt Salzburg: Dort wurde auf der Festung Hohensalzburg ein nicht unerheblicher Teil des Daches abgedeckt. „Wir haben das Areal großräumig abgesperrt. Solange der Wind anhält, können wir nur abwarten”, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Er berichtete von insgesamt bis zu 70 parallel verlaufenden Einsätzen im Stadtgebiet.

In Kärnten war der Loiblpass für die Nachtstunden wegen des Föhnsturms vorsorglich gesperrt worden, im Lauf der Nacht musste der Wurzenpass wegen Vermurungen gesperrt werden. Gesperrt war auch der Plöckenpass, der Seeberg- und der Paulitschsattel waren ebenfalls blockiert. Die Mölltalbundesstraße war in mehreren Abschnitten gesperrt, dazu kamen Dutzende Landes- und Gemeindestraßen in fast allen Bezirken Kärntens. Zur Gänze verschont blieben eigentlich nur die Bezirke St. Veit/Glan und Feldkirchen.

In Rattendorf im Gailtal gab es in der Nacht Großalarm, weil ein Damm gebrochen war, 15 Häuser mussten evakuiert werden. Das Lesachtal war auch in der Früh wegen Vermurungen noch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bevölkerung des eigentlich als am gefährdetsten eingestuften Lavamünd blieben vorerst verschont.

In Osttirol war der Bezirk Lienz Dienstagfrüh nach Sturm und Starkregen vorerst am Straßenweg nicht erreichbar. Auch in zahlreichen kleineren Orten stellte sich die Situation ähnlich dar. In Arnbach im Gemeindegebiet von Sillian habe der Pegel der Drau in der Nacht die hundertjährliche Hochwassermarke überschritten, teilte das Land mit. Die Drau trat aber dennoch nicht über die Ufer. Bis dato gab es keine Informationen über Verletzte oder Vermisste.

In Oberösterreich wurden im Bezirk Vöcklabruck durch einen orkanartigen Sturm in den Gemeindegebieten St. Georgen im Attergau, Straß im Attergau, Berg im Attergau, Attersee am Attersee, Nußdorf am Attersee und Unterach am Attersee zahlreiche Bäume geknickt und auf die Fahrbahn geschleudert. Es kam zu zeitlich begrenzten Straßensperren. Das Landesfeuerwehrkommando meldete rund 190 Einsätze in der Nacht.

Auch in Niederösterreich standen in der Nacht Feuerwehren im Einsatz. Der Schwerpunkt lag im Bezirk Neunkirchen, wo es auch zu Stromausfällen kam. In der Steiermark waren in der Früh rund 6.000 Haushalte ohne Elektrizität. Zahlreiche Bäume waren auf Stromleitungen gefallen. Besonders betroffen waren das obere Mürztal, der Norden des Bezirkes Weiz, der Raum Bruck/Mur und Pernegg sowie der Raum Knittelfeld und Soboth, erklärte Energie Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris.

Das Hochwasser und die Orkanböen haben auch im ÖBB-Streckennetz ihre Spuren hinterlassen. Voraussichtlich den ganzen Dienstag bleiben die Bahnstrecken zwischen Spittal Millstättersee und Lienz, Lienz und San Candido sowie Faak am See und Ledenitzen gesperrt. Auf der Karawankenbahnstrecke sind schwere Sturmschäden zu beseitigen, bis der reguläre Bahnverkehr wieder aufgenommen werden kann.

Die Südbahnstrecke am Semmering war am Dienstag aufgrund von Unwetterschäden weiterhin unterbrochen. Ein Railjet war abends bei Breitenstein (Bezirk Neunkirchen) mit einem umgeknickten Baum kollidiert, auch die Oberleitung wurde beschädigt. Die Sperre wird laut ÖBB-Sprecher Karl Leitner bis zum Mittag dauern. Auch die Arlbergbahnstrecke war am Dienstagvormittag nicht befahrbar. Grund dafür waren Sturmschäden an der Oberleitung.

