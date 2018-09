Taifun „Mangkhut” trifft auf Land

Die Behörden hatten etwa 800.000 Menschen aufgefordert, sich vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen. Mindestens 5,2 Millionen Menschen werden nach den jüngsten Schätzungen des Katastrophenschutzes von den Auswirkungen „Mangkhuts” betroffen sein. Das Rote Kreuz geht sogar von 10 Millionen Menschen aus.

”Mangkhut” bringe starke Regenfälle, Sturm und in Küstengebieten Sturmfluten von etwa sechs Metern Höhe, warnte die Wetterbehörde. Flüge wurden gestrichen und der Schiffsverkehr in den betroffenen Regionen des Inselstaats eingestellt.

”Mangkhut” ist um einiges stärker als der Hurrikan „Florence”, der am Freitag auf die Südostküste der USA getroffen ist. „Florence” hatte in der Nacht zum Freitag an Windgeschwindigkeit eingebüßt. Der Sturm entfaltete Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometern pro Stunde.

apa/ag.