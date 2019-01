Teils große Lawinengefahr in Nord- und Südtirol

In Osttirol und in den südöstlichen Teilen Nordtirols an der Grenze zu Salzburg ist am Samstagvormittag Stufe 4 ausgegeben worden.

Die zweithöchste Warnstufe soll bereits am Samstagnachmittag in weiteren Teilen Nordtirols gelten. Denn verbreitet sollten 40 bis 70 Zentimeter Schnee fallen, lokal könnten es auch mehr sein.

In Südtirol gibt es am Samstag vier verschiedene Lawinenwarnstufen, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin betont. Groß, also 4 am östlichen Alpenhauptkamm wo es am meisten schneit. 3 im restlichen Norden, 2 vom Ortler bis zu den Dolomiten und 1 im fast schneelosen Süden.

apa/stol