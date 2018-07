Thailand: Buben verlassen Spital am Donnerstag

Die 12 Buben und ihr Trainer seien „bei guter Gesundheit” und „frohgemut”, versicherte der Gesundheitsminister.

Dennoch sollten sich die Buben nach der Entlassung aus dem Krankenhaus weiter ausruhen. Den Buben sei geraten worden, Zeit mit ihren Freunden und ihrer Familie zu verbringen und Journalisten möglichst keine Interviews zu geben. Interviews könnten Symptome von posttraumatischen Belastungsstörungen auslösen, warnte der Minister.

Die 12 Fußballer im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer waren am 23. Juni in der Tham-Luang-Höhle von rasch steigenden Wassermassen überrascht worden. 9 Tage später wurden sie gefunden, mit Lebensmitteln versorgt, medizinisch betreut und schließlich nach gut 2 Wochen in der Höhle ins Freie gebracht. Die Rettungsaktion endete am vergangenen Dienstag und sorgte weltweit für Aufsehen.

apa/ag.