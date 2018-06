Tod am Matterhorn

Am Matterhorn kam es erneut zu einem tödlichen Unfall. - Foto: shutterstock

Sie hatte sich im Aufstieg über den Furggengrat auf den Gipfel des Matterhorns befunden. Auf einer Höhe von rund 3.800 Meter über Meer kam der letzte Bergsteiger der Seilschaft aus unbekannten Gründen zu Fall.

Der Sturz konnte durch die Kollegen per Sicherungsseil aufgefangen werden. In der Folge alarmierten seine Begleiter die Rettungskräfte. Diese konnten trotz eingeleiteter Reanimation nur noch den Tod des Alpinisten feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Samstag schrieb.

apa/sda