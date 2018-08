Tödliche Messerstecherei bei Fest in Chemnitzer Innenstadt

In der Nacht auf Sonntag ist es in Chemnitz zu einer tödlichen Messerstecherei gekommen. - Foto: shutterstock

Derzeit werde geprüft, ob diese in die Auseinandersetzung involviert waren, hieß es seitens der sächsischen Polizei am Sonntag. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Totschlags. Das Motiv ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Exekutive rief dazu auf, sich diesbezüglich nicht an Spekulationen zu beteiligen. Es gebe „keinerlei Anhaltspunkte, dass eine Belästigung der Auseinandersetzung vorausging“, twitterte die Polizei.

Entgegen der in einigen Medien kursierenden Infos, gibt es nach jetzigem Ermittlungsstand bzgl. des Tötungsdelikts in #Chemnitz keinerlei Anhaltspunkte, dass eine Belästigung der Auseinandersetzung vorausging. Bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen! https://t.co/CnC0SGZ1oTpic.twitter.com/kXHGHSJb0u — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 26. August 2018

Zuvor hatten im Internet Informationen kursiert, Auslöser für den Streit sei eine Belästigung von Frauen gewesen. Der Niedergestochene habe den Betroffenen helfen wollen, hieß es.

apa/dpa